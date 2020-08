Aufgrund der Pandemie wird es den traditionellen Villacher Faschingsumzug im nächsten Jahr nicht mehr in gewohnter Form geben. Wie es mit den Faschingssitzungen aussieht, wird noch geklärt.

VILLACH. Eine weitere schmerzliche Absage nach dem Villacher Kirchtag, Perchtenlauf und Co. Nun soll es 2021 auch keinen Faschingsumzug geben. "Zumindest nicht in der gewohnten Form", sagt Alexander Wrussnig, Presseminister der Villacher Faschingsgilde. Über 20.000 Besucher kommen jährlich zum Faschingsumzug in die Villacher Innenstadt und bewundern die Faschingsgilden. Auch aus dem Ausland reisen tausende Besucher an. "Dieses Fest ist in Zeiten der Covid-19-Pandemie in gewohnter Form definitiv nicht durchführbar", so Wrussnig. Ein Event dieser Größenordnung bedarf einer langen Vorbereitungszeit – aus Sicherheitsgründen hat man sich bereits jetzt entschieden, den Umzug abzusagen.

Faschingssitzungen in der Schwebe

Ob die Faschingssitzungen im Congress Center Villach stattfinden, wird noch geklärt. "Das muss mit den Behörden noch genau geklärt werden, Anfang Oktober soll eine Entscheidung fallen", sagt Wrussnig. Die Absage ist auch ein finanzieller Schlag für die Stadt.

Alternativprogramm geplant

Aufgrund der großen Besucherzahl findet der Umzug eben nicht in gewohnter Form statt – an einem Alternativprogramm wird aber gearbeitet. Vorstellbar wäre laut Wrussnig ein ähnliches wie beim Kirchtag: "Mehrere kleine Veranstaltungen sind denkbar, genaue Rahmenbedingungen werden erst geklärt."