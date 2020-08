Vergangenen Freitag verstarb Gemeinderat Georg Hartlieb bei einem Tauchgang am Millstätter See.



VILLACH. Völlig unerwartet kam vergangenen Freitag Gemeinderat Georg Hartlieb bei einem Tauchgang am Millstätter See ums Leben. Erst im Jänner hatte Hartlieb seinen 60. Geburtstag gefeiert, er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Töchter.

Leidenschaftlicher Politiker



„Mit Herbert Hartlieb verliert die Stadt Villach einen leidenschaftlichen und bodenständigen Politiker, der sich mit großer Freude und Enthusiasmus für die Anliegen der Villacher eingesetzt hat. Die SPÖ verliert einen ihrer profiliertesten Mandatare – und ich persönlich einen sehr guten Freund. Ich darf im Namen der Villacher Stadtpolitik „Hartis“ Frau Gertrude und den Töchtern Stefanie und Raphaela unser aufrichtiges Beileid übermitteln", sagt Villachs Bürgermeister Günther Albel.

Ein Leben für die Gemeinschaft



Herbert Hartlieb war seit 1997 als Gemeinderat der SPÖ für die Villacher im Einsatz, seit 2015 war er Vorsitzender des städtischen Bauausschusses. Sein Engagement war über alle Parteigrenzen hinweg respektiert, anderen Menschen zu helfen war ihm stets ein ehrliches Anliegen.

Emporgearbeitet

Der gelernte Koch hatte sich vom Weichenreiniger bei den Österreichischen Bundesbahnen zum Inspektor bei der ÖBB-Infrastruktur AG emporgearbeitet. Neben Familie, Beruf und Politik war Hartlieb auch in Vereinen ehrenamtlich tätig. „Wir werden Herbert Hartlieb als liebenswerten Menschen in Erinnerung behalten, der sein Leben stets in den Dienst der Gemeinschaft gestellt hat“, sagt Bürgermeister Albel.