Gleich sechs unter den ersten neun – Attersee-Gemeinden sind die "Impfkaiser" im Bezirk Vöcklabruck.

BEZIRK VÖCKLABRUCK. Die Zahl der Covid-19-Infektionen schnellt weiter nach oben. Mit einer Durchimpfungsrate von 66,58 Prozent (30. 1. 2022) – gemessen an der Gesamtbevölkerung – liegt der Bezirk Vöcklabruck nur an 88. Stelle unter 94 österreichischen Bezirken. Braunau bildet das Schlusslicht dieses Rankings. Weyregg weist mit 74,52 Prozent die höchste Impfquote des Bezirks auf, am niedrigsten ist sie in Oberwang (58,05). Besonders auffallend: die hohe Impfbereitschaft rund um den Attersee: Mit Weyregg, Unterach, Seewalchen, Schörfling, Attersee und Nußdorf kommen gleich sechs Gemeinden in die Top 9.

Seewalchen besonders initiativ

Neben den Impfmöglichkeiten in den Ordinationen einiger niedergelassener Ärzte und Bewusstseinsbildung in den Gemeinden gibt es in Seewalchen eine besondere Initiative. Gemeinsam mit dem Arzt Alex Blaicher und der Rosenwind-Apotheke hat die Marktgemeinde bereits fünf Impfstraßen ohne Anmeldung organisiert. "Dabei gab es rund 1.400 Impfungen", sagt Bürgermeister Gerald Egger. "Das Besondere daran ist, dass hier alle an einem Strang ziehen, quer durch alle Parteien. Bis zu 20 Helfer opfern ihre Freizeit am Sonntagnachmittag", so der Seewalchener Ortschef. Die nächsten Termine: 6. und 27. Februar.

"Ich hatte gerade Corona. Ohne Impfung wäre ich sicher stärker erkrankt." (Bürgermeister Matthias Hausleithner, Oberwang)

Viele Skeptiker in Oberwang

Deutlich geringer ist die Impfbereitschaft in Oberwang. "Wir haben sehr viele Skeptiker, die eine Impfung vehement ablehnen", sagt Bürgermeister Matthias Hausleithner. Der Zulauf bei drei Impfaktionen habe sich in Grenzen gehalten beziehungsweise seien diese verstärkt von Auswärtigen genutzt worden. Er selbst ist von der Wirkung der Impfung und vor allem dem Booster überzeugt. "Ich hab‘ gerade Corona gehabt, mit eher schwächeren Symptomen", erzählt Hausleithner. "Ich bin mir aber absolut sicher, dass ich ohne Impfung stärker erkrankt wäre."

Impfquoten

im Bezirk Vöcklabruck (Quelle: info.gesundheitsministerium.at/impflage, Stand 30. 1. 2022, Angaben in Prozent der Gesamtbevölkerung):

1. Weyregg am Attersee: 74,52

– Österreich-Schnitt: 72,52

2. Unterach am Attersee: 72,36

3. Seewalchen am Attersee: 72,05

4. Vöcklabruck: 72,03

5. Schörfling am Attersee: 71,22

6. Attersee am Attersee: 71,10

7. Pilsbach: 71,00

8. Timelkam: 70,20

9. Nußdorf am Attersee: 69,90

10. Gampern: 69,81

11. Steinbach am Attersee: 69,47

12. Rüstorf: 68,72

13. Oberndorf: 68,68

14. Wolfsegg am Hausruck: 68,58

15. Pitzenberg: 68,50

– OÖ-Schnitt: 68,30

16. Schlatt: 67,94

17. Mondsee: 67,56

18. Ungenach: 67,45

19. Neukirchen a. d. Vöckla: 67,08

20. Puchkirchen/Trattberg: 67,03

21. Lenzing: 66,71

22. Aurach am Hongar: 66,55

23. Redlham: 66,40

24. Ampflwang: 66,23

25. Manning: 66,16

26. Zell am Pettenfirst: 66,10

27. Frankenburg: 66,07

28. Regau: 66,00

29. Pühret: 65,76

30. Berg im Attergau: 65,51

31. Vöcklamarkt: 65,11

32. St. Lorenz am Mondsee: 64,89

33. Tiefgraben: 64,75

34. Schwanenstadt: 64,73

35. Desselbrunn: 64,72

36. Zell am Moos: 64,68

37. Pfaffing: 64,55

38. Attnang-Puchheim: 63,83

39. Straß im Attergau: 63,21

40. Ottnang am Hausruck: 63,10

41. Oberhofen am Irrsee: 62,38

42. St. Georgen i. A.: 62,29

43. Frankenmarkt: 62,15

44. Niederthalheim: 62,10

45. Rutzenham: 61,82

46. Innerschwand: 61,56

47. Weißenkirchen i. A.: 60,88

48. Fornach: 60,58

49. Redleiten: 60,34

50. Atzbach: 58,58

51. Pöndorf: 58,40

52. Oberwang: 58,05

Zur Sache

Fixe Impfstraßen (Anmeldung) befinden sich im Vöcklabrucker Einkaufszentrum Varena (Dienstag bis Samstag, 8 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr) sowie in der Landesmusikschule St. Georgen (Mo, Di, Do, Fr, Sa, So, 8 bis 12.30 Uhr und 13 bis 17 Uhr).



WEITERE IMPFANGEBOTE (ohne Anmeldung)

6. & 27. Februar, Seewalchen, Kultursaal, 15 bis 17 Uhr;

9. Februar, Oberndorf, Veranstaltungszentrum 5+, 15.30 bis 19 Uhr;

11. Februar, Desselbrunn, Ordination Dr. Gottschall, 14 bis 18 Uhr.

Haltestellen des Impfbusses

4. Februar, Schwanenstadt, Eurospar, 13.30 bis 16.30 Uhr;

6. Februar, Regau, Veritas Apotheke, 9 bis 12 Uhr;

6. Februar, Gampern, Parkplatz beim "4Kanter", 13.30 bis 16.30 Uhr;

11. Februar, Attnang-Puchheim, Eurospar, 9 bis 12 Uhr;

13. Februar, Timelkam, Rathausplatz/Pollheimerstraße 5, 9 bis 12 Uhr;

13. Februar, Lenzing, Kulturzentrum,13.30 bis 16.30 Uhr.

Alle Angebote: ooe-impft.at