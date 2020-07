BezirksRundschau schärft Bewusstsein für regionale Betriebe, Produkte, Dienstleistungen und Projekte.



BEZIRK (ju). Mit dem Preis für Regionalität holt die BezirksRundschau auch 2020 wieder Betriebe, Vereine und Organisationen vor den Vorhang, die sich auf vielfältige Weise für den Erhalt der Lebensqualität in der Region engagieren. Der Regionalitätspreis wird heuer bereits zum zehnten Mal vergeben. „Gerade die Corona-Krise führt uns vor Augen, wie wichtig die hohe Dichte an regionaler Wertschöpfung in unserem Land ist“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer über die Bedeutung des BezirksRundschau-Preises.

Bio-Imker mit 40 Völkern

Einer der Nominierten im Bezirk Vöcklabruck ist Michael Stiefmüller (36) mit seiner Bio-Imkerei STI.Bee in Oberndorf. Mit insgesamt 40 Bienenvölkern führt Stiefmüller eine von wenigen zertifizierten Bio-Imkereien in der Region. "Imker bin ich seit sieben Jahren. Es macht großen Spaß, auch weil man in und mit der Natur arbeiten kann", so Stiefmüller. Seit zwei Jahren betreibt der selbstständige Unternehmensberater die Imkerei als zweites berufliches Standbein. Die Produktpalette umfasst neben Blüten-, Wald- und Cremehonig auch das nährstoffreiche Bienenbrot Perga. "Ich achte darauf, den Bienen Raum zu geben, sich selbst zu entwickeln, und reduziere die Eingriffe in die Völker so weit als möglich", erklärt der 36-Jährige.

High-Tech im Bienenstock

Ein Partner des "Bienenunternehmers" ist der regionale Ökostrom-Produzent KWG aus Schlatt bei Schwanenstadt. Dieser testet aktuell die LoraWan-Technologie. "Damit können Informationen von Sensoren kostengünstig über weite Distanzen kabellos übertragen werden", erklärt KWG-Geschäftsführer Peter J. Zehetner. Die LoraWan-Technologie werden KWG und STI.Bee für ein Pilotprojekt zur Digitalisierung der Bienenstöcke nutzen. Es ist geplant, die Stöcke automatisch zu wiegen, um zu erkennen, wie sich die Bienenvölker entwickeln, ohne nachsehen zu müssen. Auch die Temperaturmessung und die Geräuschanalyse im Inneren sollen die Arbeit künftig erleichtern.

Jetzt bewerben

Einreichungen sind in neun Kategorien möglich:

• Dienstleistung und Handel

• Industrie

• Handwerk und Gewerbe

• Vereine, Institutionen, Behörden

• Tourismus

• Gastronomie

• Land- und Forstwirtschaft

• Mobilität und erneuerbare Energien

• „Regional & Digital“

Sonderpreis „Oberösterreicher von Herzen“