Informationsabend über Werkmeisterschule am 17. August



VÖCKLABRUCK. Insgesamt 60 neuen Werkmeistern konnte das WIFI Vöcklabruck zur bestandenen Meisterprüfung – trotz Corona – gratulieren. In drei großen Meisterfeiern wurde die zweijährige Ausbildung am WIFI für Elektrotechniker, Kuntstofftechniker und Maschinenbauer abgeschlossen. Besonders hervorgehoben wurden dabei die neuen Elektrotechnik-Meister, die allesamt ihre Ausbildung und ihre Projektarbeit mit „ausgezeichnetem Erfolg“ absolviert haben.

Die Werkmeisterschule des WIFI in Vöcklabruck bildet jedes Jahr mehrere Klassen von angehenden Meistern aus. Die berufsbegleitenden Kurse dauern zwei Jahre. Theorie steht dabei genauso auf dem Lehrplan wie viel Praxis und eine Projektarbeit. Im Berufsleben ist der Meister mit der Stufe sechs im nationalen Qualifikationsrahmen gleich gestellt mit einem Bachelor oder einem Ingenieur.

Begehrte Meister ihres Faches

„Unsere Betriebe im Bezirk brauchen bestens ausgebildete Fachkräfte – die Absolventen der Werkmeisterschule sind wahre Meister ihres Faches und überall begehrt“, weiß WKO-Bezirksstellenobmann Stephan Preishuber, selbst Landesinnungsmeister der Elektrotechniker. Den Betrieben der Region ist die hoch qualifizierte Ausbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein großes Anliegen, daher werden jedes Jahr neue Meisterkurse im WIFI gestartet. Einen unverbindlichen Informationsabend für die Werkmeisterschule 2020/2021 gibt es am Montag, 17. August 2020, um 17 Uhr im WIFI Vöcklabruck. Nähere Informationen zur WIFI-Meisterschule unter 05/7000-5860