ROSENTAL. Ein spektakulärer Unfall ereignete sich in den Mittagsstunden des Montags. Die FF Rosental wurde zu einer Fahrzeugbergung im Rosentaler Gemeindegebiet alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort stellte sich heraus, dass ein Fahrzeug von der Straße abgekommen und in ein steiles Waldstück abgestürzt war. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt.

Mittels Seilwinde wurde das Fahrzeug aus dem steilen Waldstück geborgen.

Knifflige Aufgabe

Die Aufgabe der Rosentaler Feuerwehr bestand darin, die Straße zu sperren und den Unfallort abzusichern. Danach versuchten die Feuerwehrleute das Fahrzeug mittels Seilwinde aus dem Waldstück herauszuziehen. Zur Unterstützung wurde das Abschleppunternehmenbergedienst.at hinzugezogen und gemeinsam gelang es, das Auto zu bergen, das danach gleich abgeschleppt wurde. Anschließend wurde die Unfallstelle noch gesäubert und die Straße konnte für den Verkehr wieder freigegeben werden. Im Einsatz standen zwei Fahrzeuge der FF Rosental, die Polizei Voitsberg und ein Abschleppunternehmen.

Bäume bremsten den Absturz des Fahrzeugs, sonst wäre es noch weitergerollt.

