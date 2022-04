Viele Telefonzellen gibt es im Bezirk Voitsberg nicht mehr, sie wurden in Zeiten, wo jeder ein eigenes Handy hat, obsolet. Am Ligister Marktplatz wurde die letzte Telefonzelle nun zu einer offenen Bücherzelle umgestaltet. Hier können Bücher genommen und auch gegeben werden.

LIGIST. Seit einigen Jahren betreiben die VP Frauen Ligist Krottendorf-Gaisfeld ein offenes Bücherregal in der Bäckerei "Pan Del Dia" in Ligist, das sehr gut angenommen wird. Als letztes Jahr bekannt wurde, dass die Telekom Austria die letzten Telefonzellen in Ligist abbauen will, ergriff Ortsgruppenleiterin Gudrun Leutschacher die Initiative und bekam für ihre Ortsgruppe die Telefonzelle am Ligister Marktplatz für eine Umgestaltung.

Weitere Bücher-Möglichkeit

Schon seit längerer Zeit suchten die Frauen nach einer weiteren Möglichkeit, den reichhaltigen Bücherbestand öffentlich zugänglich zu machen, denn das Bücherregal in der Bäckerei konnte bei bei weitem nicht mehr alles unterbringen. Mit der Offenen Bücherzelle können nun alle Interessierten rund um die Uhr Bücher mitnehmen, aber auch Bücher, die nicht mehr gebraucht werden, hineinstellen. "Ein kostenloses Geben und Nehmen", sagt Gudrun Leutschacher.

Alles muss seine Richtigkeit haben, daher wurde die Bücherzelle auch "gebrandet".

Foto: Leutschacher

hochgeladen von Harald Almer

Das Steirische VP Frauen-Logo, das an der umfunktionierten Telefonzelle angebracht wurde, sponserte der Krottendorfer Forstunternehmer Peter Konrad. Damit alles gut funktioniert, appellieren die Frauen an die Bevölkerung, dass nur einwandfreie und saubere Bücher in die Regale der Bücherzelle hineingestellt und nicht davor einfach abgelegt werden. "Außerdem ist die Bücherzelle kein Ort, um Müll abzulegen", meint Leutschacher abschließend.

Das könnte dich auch interessieren:

Osterpreisschnapsen nach zwei Jahren Pause