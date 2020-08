13 Unternehmen - ein Ziel. In der Galerie zum Schlossbergtor dreht sich drei Wochenenden alles um Hochzeit.

VOITSBERG. Vor rund einem Jahr hatte Isolde Hörandner vom "Kleinennettenladen" am Voitsberger Hauptplatz die Idee, eine kleine Hochzeitsmesse zu veranstalten. Um die Innenstadt zu stärken, suchte sie zusammen mit Michaela Schramm-Waidacher einen passenden Ort für diese Hochzeits-Ausstellung im kleinen Rahmen und wurde mit der Galerie zum Schlossbergtor fündig. In Zusammenarbeit mit dem Voitsberger Stadtmarketing und Evelyne Oswald wurde nun "Hochzeitsflair und mehr" geboren, das am Freitag, dem 4. September, um 19 Uhr eröffnet wird.

13 Unternehmen

"Wir haben mit dem Schloss Greißenegg eine wunderbare Location zum Heiraten und einige Unternehmen, die Dienstleistungen und Accessoires rund um die Hochzeit anbieten", sagt Hörandner. "Ich habe versucht, all diese Unternehmen unter einen Hut zu bringen und freue mich, dass insgesamt 13 Firmen mitmachen." Derzeit wird die Galerie gerade adaptiert, jeder Teilnehmer "teasert" sozusagen sein Geschäft im Rahmen dieser Ausstellung an. An den Freitagen und Samstagen von 4. bis 19. September ist die Galerie zugänglich. Am 4. September wird DJ Luky moderieren, außerdem gibt es eine kleine, aber feine Modenschau, auch im Rahmen des langen Einkaufsabend bis 20 Uhr. "Wir haben uns für die Galerie das Mobiliar vom Schloss Greißenegg ausgeborgt, die Zielgruppe richtet sich an Paare, die 2021 heiraten wollen, aber auch Paare mit Spontanhochzeiten noch im heurigen Jahr", so Hörandner. Diese Messe ist ein Pilotprojekt, denn Hörandner schweben auch andere Themen wie eine "Baby-Messe" oder eine Adventausstellung vor.