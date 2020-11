Köflacher Gymnasiastin sprach beim Festakt in Graz

Die Fragen "Was macht mich heute aus?" und "Was wird mich in Zukunft ausmachen?" beschäftigten Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe des BG/BRG/BORG Köflach öfters und waren auch schon Ausgangspunkt mancher Diskussionen. Im Rahmen dieses Projektes wurde diesen Fragen näher nachgegangen. Die Schülerinnen und Schüler der 8c und 7b, insgesamt 38 Personen, wurden in Form eines World Cafés angehalten, ihre Erfahrungen und Visionen festzuhalten. Einerseits ging es darum, festzustellen, was Jugendliche heute ausmacht, wofür sie dankbar sind, was ihnen Freude macht und was ihre Herausforderungen sind. Andererseits wurde der Blick in die Zukunft gelenkt, um zu erfahren, was sie von dieser Zukunft erwarten und wie sie glauben, dass sie aussehen wird.

Rednerin beim Festakt

Laura-Sophie Schlögl filterte die Kernaussagen aus den Workshopgruppen Bildung, Mobilität, Umwelt, Freizeit und Zukunftsaussichten heraus und präsentierte sie am 19. Oktober im Rahmen des Festaktes "75 Jahre 1. Regierungssitzung in der Steiermark" in der Alten Universität in Graz vor Ehrengästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Chiara Beichl, Schülerin der 7b, bereitete die Ergebnisse der Workshops in Form von Plakaten grafisch auf und verbreitete die Ergebnisse auch über Instagram unter dem Hashtag #steirischeidentität.