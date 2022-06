Die Ortsmusikkapelle St. Martin am Wöllmißberg und die Marktmusikkapelle Erzherzog-Johann Edelschrott konnten die Kapelle "Militärmusik Steiermark" unter der Leitung von Kapellmeister Oberst Hannes Lackner für einen Workshop organisieren.

EDELSCHROTT. Am Montag, dem 27. Juni, wird ab 9.30 Uhr in der Musikmittelschule Edelschrott ein Workshop der "Militärmusik Steiermark" mit ihrem Kapellmeister Oberst Hannes Lackner veranstaltet. Schülerinnen, Schüler und die Bevölkerung von Edelschrott sowie St. Martin am Wöllmißberg sind dazu herzlich eingeladen.

Vorstellung der Instrumente



Beim Workshop werden die einzelnen Instrumente sowohl theoretisch als auch klanglich vorgestellt, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Blasmusik näher zu bringen und ihr Interesse zu erwecken, selbst bei einer Blaskapelle mitzumachen. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung und freiem Eintritt statt.

Die "Militärmusik Steiermark" wurde im Jahr 1956 gegründet.

Verschiedenste Kombinationen



Nach einer kurzen Einleitung durch ein orchestrales Musikstück geht es weiter mit Präsentationen der Bauweise, der Geschichte, des Klanges und der jeweiligen Funktionen der Instrumente. Beim nächsten Programmpunkt werden die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten vom Duo bis zur Big Band aufgezeigt. Dazu werden auch Ensembles in den jeweiligen Größen gebildet, welche dann diverse charakteristische Musikstücke wiedergeben.

Abschlussmarsch

Im weiteren werden nochmals alle Musikerinnen und Musiker zusammengefasst, um ein Blasorchesterwerk darzubieten. Zum Abschluss können alle Teilnehmer, die bereits ein Instrument spielen und dieses auch mitgebracht haben, beim bekannten "47er Regimentmarsch" mitwirken.

