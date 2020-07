Die FF Mooskirchen und der Storchenbetreuer Josef Haberl retteten einen Jungstorch.

MOOSKIRCHEN. Eine falsche Landebahn wurde einem Jungstorch bei seinem Jungfernflug in Mooskirchen zum Verhängnis. Er landete auf dem Dach des Pfarrhofs, rutschte ab und verfing sich im Schneefang. Die Feuerwehr und Storchenbetreuer Josef Haberl von der Berg- und Naturwacht kamen dem jungen Adebar, der völlig ermattet in der Dachrinne hing, zu Hilfe.

Keine Verletzungen

Als die Feuerwehr ihn bergen wollte, flog der Storch plötzlich davon und landete im Garten des Nachbarhauses. "Wir haben keine äußerlichen Verletzungen erkennen können und ließen den Jungstorch mit einer Schüssel Wasser allein, um ihn nicht noch weiter zu stressen", erklärt Haberl. Weil er tags darauf noch immer im Garten war, wurde er von Haberl fachkundig eingefangen und in die Storchenstation Tillmitsch gebracht, wo er in Gesellschaft anderer Jungstörche wieder aufgepäppelt wird. "Es passiert ab und zu, dass Jungstörche schon ausfliegen, bevor ihre Flugmuskulatur dafür richtig entwickelt ist. Sie kommen zwar meist gut unten an, haben aber zu wenig Kraft, um vom Boden wieder abzuheben", erklärt Haberl die Situation.