Ein Blitz schlug am Montag-Abend in den Dachstuhl eines Einfamilienhauses am "Unteren Kreuzberg" in Edelschrott ein. Das dort wohnende Ehepaar konnte sich ins Freie retten. Drei Feuerwehren waren mit 25 Mann stundenlang im Einsatz. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.

EDELSCHROTT. Heftige Gewitter im Bezirk Voitsberg führten am Montag-Abend zu einem groß angelegten Einsatz von drei Feuerwehren. Denn ein Blitz schlug während eines Gewitters in den Dachstuhl eines Einfamilienhauses am "Unteren Kreuzberg" in der Gemeinde Edelschrott ein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das dort wohnende Ehepar (51 und 49 Jahre alt) im Haus.

Dachstuhlbrand

Der Brand trat sofort auf das gesamte Stockwerk und den Dachstuhl über. Zeitgleich entstand im Schlafzimmer im Erdgeschoss durch eine Überspannung bzw. einen elektrischen Defekt über eine Steckdose ein weiterer Brandherd. Das Ehepaar konnte sich ins Freie retten und verständigte die Feuerwehr.

Die Feuerwehren Edelschrott, St. Martin und Köflach - letztere mit dem großen Tankwagen, um die Wasserversorgung zu ermöglichen - waren mit 25 Mann im Einsatz und konnten nach stundenlangem Kampf gegen die Flammen um Mitternacht das Feuer löschen.

Haus ist unbewohnbar

Das Haus ist derzeit unbewohnbar, es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich. Das Ehepaar wird vorübergehend bei Verwandten Unterkunft finden. Die weiteren Erhebungen der Polizeiinspektion Edelschrott sind im Laufen, verletzt wurde zum Glück niemand.



Das könnte dich auch interessieren:

Wohnhausbrand in Köflach