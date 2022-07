Pkw touchierte Signalanlage und landete auf GKB-Geleisen

Am 02.07.2022 um 23:01 wurde der 1. Einsatzzug der FF Voitsberg zu einer Fahrzeugbergung in die Arnsteinstrasse in Voitsberg alarmiert.

Ein PKW kam links von der Fahrbahn ab, streifte die Signalanlage einer Eisenbahnkreuzung und geriet anschließend auf die Gleise der GKB Bahnstrecke. Dabei beschädigte der Lenker eine Weiche und der PKW kam nach ca. 25 Metern zum Stillstand.

Das Fahrzeug wurde von den eingesetzten Kräften mit einer Seilwinde von den Gleisen gezogen und anschließend über Auftrag der Polizei mit dem WLF-K abtransportiert und gesichert abgestellt.

Ausgelaufene Betriebsmittel wurden mit Bindemittel gebunden und fachgerecht entsorgt.

Ein Richtung Köflach fahrender Personenzug konnte noch rechtzeitig angehalten werden. Die im Zug befindlichen Fahrgäste konnten mit Hilfe der Feuerwehrkameraden sicher den Zug verlassen.

Am Fahrzeug und der Eisenbahnanlage entstand erheblicher Sachschaden. Der Lenker hatte großes Glück und blieb unverletzt.

Eingesetzt unter Einsatzleiter Christian Buchegger waren 4 Kräfte der FF Voitsberg, 2 Beamte der Polizeiinspektion Krottendorf sowie Mitarbeiter der GKB.

Text: FF Voitsberg/Buchegger

Fotos: FF Voitsberg