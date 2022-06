In den Räumlichkeiten des Arik Brauer Rathauses in Voitsberg wurde am Donnerstag, 30. Juni 2022 die Vernissage zur Ausstellung Infancia / Kindheit seitens des Voitsberger Bürgermeisters Mag. (FH) Bernd Osprian vor zahlreichen Kunstinteressierten eröffnet.

Näheres zur Ausstellung erläuterte die weststeirische Künstlerin Christine Kertz. Musikalisch umrahmt wurde diese Veranstaltung von den Herren Josef Fürpaß (Bandoneon) und Lothar Lässer (Akkordeon).

45 argentinische und 6 österreichische Kunstschaffende stellen ihre Werke aus. Christine Kertz arbeitet seit vielen Jahren mit dem Centro de Edicion in Buenos Aires zusammen. Für diese Ausstellung in Voitsberg haben sie unter den Titel „Kindheit“ nicht nur Druckgrafiken aus Argentinien ausgewählt, sondern zusätzlich sechs KünstlerInnen aus der Steiermark eingeladen.

„Kindheit“, das ist eine Zeit, an die sich die meisten gerne zurückerinnern, aber auch eine Zeit, die starke Emotionen evoziert, die möglicherweise in Österreich und in Argentinien unterschiedlich sein können.

Die Ausstellung ist bis 19. August 2022 während der Öffnungszeiten im Rathaus zu besichtigen.

Text und Fotos: Walter Ninaus