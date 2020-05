Jadranko Stojanovic spielt auch in der nächsten Saison für die HSG Remus.

BÄRNBACH/KÖFLACH. Sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung ist Kreisläufer Jadranko Stojanovic nicht mehr wegzudenken. Seine Klasse zeigte er auch in seiner ersten spusu Liga-Saison, und umso erfreulicher ist es für die HSG Bärnbach/Köflach, dass er sich trotz zahlreicher Angebote, für einen Verbleib in der Weststeiermark entschieden hat.

Großer Wohlfühlfaktor

Seine Beweggründe für eine Verlängerung in der Weststeiermark? Er fühlt sich nicht nur in der Mannschaft mehr als wohl, sondern hebt auch die großartige Stimmung der Zuschauer hervor und betont gleichzeitig, dass er die Mannschaft auch im kommenden Jahr im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen will.