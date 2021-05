Während die Saison für die Kampfmannschaft der HSG Remus Bärnbach/Köflach absolut positiv verlief, gibt es nun auch für die HSG Youngsters eine Weichenstellung für die Zukunft.

Dejan Leskovsek, zuletzt Männertrainer in der spusu CHALLENGE von HIB Grosschädl Stahl Graz, übernimmt ab sofort die sportliche Leitung der HSG Youngsters. Leskovsek war in den letzten Jahren in Deutschland als Trainer tätig, hat sich das Zertifikat für die „B-Lizenz Leistungssport Handball“ erarbeitet und wird nun die Ausbildung zum A-Lizenz Trainer in Österreich beginnen.

Bei der HSG Remus Bärnbach/Köflach umfassen seine Aufgaben die Agenden der Jugendleitung, die Betreuung der Schulen in der Region und die Funktion als Trainer des Future Teams. Dafür steht Leskovsek der HSG rund um die Uhr zur Verfügung, da er diese Position hauptberuflich ausüben wird.

Weiterentwicklung der Youngsters

Die Jugendarbeit in der Lipizzanerheimat ist bereits auf einem guten Niveau und soll mit dieser neu geschaffenen Position einen weiteren Schritt in der Weiterentwicklung der Youngsters bedeuten. Man will damit die Professionalisierung im Jugendbereich forcieren und den Spielern und Spielerinnen eine noch bessere Ausbildung ermöglichen, um ihnen den Weg in Männer- und Frauenprofi Mannschaften zu ebnen. Nach viel Vorarbeit und Unterstützung der ASKÖ Steiermark und den beiden Stadtgemeinden Bärnbach und Köflach, denen vor allem die Jugendarbeit am Herzen liegt, wird dieser Schritt nun endlich möglich. Mit neuen Ideen, neuen Trainingsinhalten und neuen Strukturen wird Leskovsek die Zusammenarbeit und Weiterentwicklung der Trainer auf ein neues Level heben und mit ihnen gemeinsam das Youngsters-Rahmentrainingskonzept erweitern.

Während man in den letzten Jahren im Bereich der Volksschule durch die Initiative „Kinder gesund bewegen“ schon etliche Bewegungseinheiten durchführen konnte, wird auch hier die Zusammenarbeit intensiviert. Auch die Betreuung der Youngsters im BORG MIO Köflach mit Schwerpunkt Ballsport, wo die HSG Vereinsspieler im Regelunterricht die Möglichkeit bekommen, die Sportstunden mit Fokus auf Handball und Athletik durchführen zu können, fällt in den Aufgabenbereich von Dejan Leskovsek.

Future Team

Der neue starke Mann im Jugendbereich wird seine Erfahrungen und Fähigkeiten auch dem Future Team widmen, welches durch die neue Reform des ÖHBs geschaffen wurde und als 2. Mannschaft der Kampfmannschaft angesehen werden kann. Durch diese Funktion als Trainer des Future Teams wird Leskovsek außerdem als Schnittstelle zur Männermannschaft und Trainer Vladimir Vujovic fungieren und darüber hinaus mit der sportlichen Leitung des Gesamtvereins eng zusammenarbeiten.

Zu Beginn seiner Tätigkeit verschafft sich Leskovsek nun einen Überblick aller Bereiche und Mannschaften der HSG Youngsters. Danach folgt die Konzipierung von Rahmentrainingsplänen für die Trainer, den Trainingseinheiten sowie der weiteren Entwicklung der Jugend im Verein. „Für mich ist diese Funktion bei der HSG Remus Bärnbach/Köflach eine völlig neue Herausforderung, der ich mich gerne stellen werde, weil es mein persönliches Ziel war, den Beruf Handball als Fulltime-Job ausüben zu können. Der Club hat eine lange Tradition und ich freue mich meine Erfahrungen und Fähigkeiten hier nun weitergeben zu können.“