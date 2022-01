Trotz Corona darf getanzt werden. Beim Mehrflächenturnier in Gänserndorf eroberte der TSC Eleganza Köflach bei den Junioren die Plätze eins und drei.

KÖFLACH. Unter Einhaltung strengster Sicherheitsmaßnahmen fand am Sonntag das erste Tanzturnier des neuen Jahres in Gänserndorf statt. Der TSC Eleganza nahm mit drei Paaren am Turnier in Niederösterreich teil. Und das sehr erfolgreich.

Geschwisterpaar siegreich

Denn das Geschwisterpaar Florian und Fiona Schwar holten sich in der Junioren 1 C-Klasse/Latein den Sieg, für Paul Gogg und Beatrix Magg gab es in der gleichen Klasse Platz drei. Ebenfalls im Finale und am Ende am fünften Platz waren Yannik Neukirchner und Hannah Berger in derselben Kategorie.

Florian und Fiona Schwar mit ihrem Trainer David Steindl in Gänserndorf

Foto: TSC Eleganza

"Ein neues Jahr und schon neue großartige Erfolge, die unsere Kids nach Hause bringen", freute sich Obfrau Elisabeth Schernthaner. "Wir gratulieren von ganzen Herzen." Ein Dankeschön von der Obfrau gibt es für Trainer David Steindl für die Betreuung beim Turnier, das durch die strengen Maßnahmen eine echte Herausforderung war.

Ein neues Angebot gibt es im Jahr 2022 im TSC Eleganza. Montags wartet von 18 bis 19 Uhr ein Lady Dance Workout. Eine Schnupperstunde ist übrigens gratis.

