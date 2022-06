Mit Gottfried Schmid übernahm ein neuer Obmann Turn- und Sport Kainach, der Verein wechselte auch den Dachverband und ist nun ASKÖ-Mitglied. Am 31. Juli werden im Rahmen des internationalen Bergmarathons auch die steirischen und österreichischen Meisterschaften ausgetragen.

KAINACH. Er ist einer der größten Veranstaltungen im Kainacher Jahreslauf, der internationale Bergmarathon des TuS Kainach, der sich am 31. Juli zum 32. Mal jährt. Beim letzten waren acht Nationen am Start, so bestritten Teilnehmer aus Italien, der Schweiz, Ungarn und sogar aus den USA die 44 Kilometer. Bis jetzt sind für die 32. Auflage Läuferinnen und Läufer aus drei Ländern gemeldet, aber täglich werden es mehr.

Österreichische Meisterschaften

Kein Wunder, denn am 31. Juli werden im Rahmen des Kainacher Bergmarathons auch die steirischen und österreichischen Meisterschaften im Bergmarathon ausgetragen. Der LTV Köflach hat sich schon mit einer starken Abordnung angemeldet, die Veranstalter gehen mit acht Teilnehmern an den Start. Der neue Obmann Gottfried Schmid - er löste den zurückgetretenen Hermann Sauer ab - steckt schon mitten drinnen in den Vorbereitungen des Groß-Events. Immerhin sind 44 Kilometer zu betreuten, der höchste Punkt ist der Krautwasch mit 1.790 Metern. Feuerwehr, Vereine, die Übelbacher Bergrettung und Privatpersonen sind im Einsatz, rund 50 Helferinnen und Helfer sind am 31. Juli dabei, um die Labestationen zu besetzen und um Streckenposten zu "spielen". Bei Schönwetter ist alles leicht, aber es gab auch schon dichten Neben und da standen dann die Streckenposten mit Laternen und Glocken am Rand, um den Läufern den Weg zu weisen.

Der LTV Köflach hat sich mit einer starken Abordnung angesagt.

Zum ASKÖ gewechselt

Neu ist, dass der TuS Kainach ab sofort ein eigenständiger Verein ist, bisher waren sie eine Teilsektion eines größeren Klubs, dem auch die Fußballer angehörten. Neu ist auch, dass Turn und Sport Kainach nun dem ASKÖ angehört und gerade zu Beginn vom Dachverband gefördert wird. Covid-19 ist derzeit kein Thema, ein Präventionskonzept für den Lauf liegt aber bereit, sollten sich die Bedingungen ändern. Das wird auch in der Ausschreibung der Veranstaltung festgeschrieben. Den Streckenrekord hält übrigens LC West-Athlet Harry Bauer, der aber verletzungsbedingt heuer nicht am Start ist.

