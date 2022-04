567 offene Stellen und 28 offene Lehrstellen verdeutlichen den Fachkräftemangel im Bezirk Voitsberg. Die Arbeitslosenzahl fiel unter die 1.000er-Marke.

VOITSBERG. Die Arbeitslosenzahlen im Bezirk Voitsberg bleiben rückläufig, die Zahl hat sich im Jahresvergleich von 1.342 auf 941 Personen vermindert. Das ist ein Rückgang um 29,9 Prozent. Die Zahl ist um 45 Arbeitslose sogar geringer als vor der Pandemie im März 2019. Einen Beitrag zu diesen positiven Zahlen leistet die Kurzarbeit. 73 Unternehmen aus dem Bezirk nützen diese Maßnahme, betroffen sind 353 Mitarbeiter:innen.

Noch keine Flüchtlinge

Beim AMS haben sich bisher noch keine aus der Ukraine geflüchteten Personen gemeldet. Nachdem aber in dieser Woche mit der Ausgabe der "blauen Aufenthaltskarte" begonnen wurde, wird es vermutlich bald die ersten Registrierungen geben.

Ende März waren 372 Frauen, um 218 oder 36,9 Prozent weniger als im Vorjahr ohne Beschäftigung. Bei den Männern reduzierte sich die Zahl um 24,3 Prozent oder 183 Personen auf 569 Arbeitslose. Alle Altersgruppen profitieren von der Situation. Sehr erfreulich ist,

dass die am Arbeitsmarkt besonders benachteiligten "anerkannten Behinderten" nun wieder Einstellungschancen haben, der Vorgemerktenstand reduzierte sich um 36 auf 78 Menschen.

Enormer Bedarf an Fachkräften

Der Bedarf an Fachkräften ist enorm, im März nahmen 341 Arbeitslose an einer vom AMS finanzierten Aus- und Weiterbildung teil. Die Arbeitslosenquote bezieht sich noch auf den Februar und liegt bei 5,8 Prozent. Zugenommen hat die Dynamik am Arbeitsmarkt, 453 haben tatsächlich eine neue Beschäftigung gefunden.

AMS-Leiter Franz Hansbauer freut sich über den Arbeitslosenrückgang im Bezirk.

Foto: AMS

hochgeladen von Harald Almer

Die Zahl der offenen Stellen hat sich im Jahresvergleich von 445 auf 567 erhöht. Diese hohe Anzahl bestätigt den ungebrochen hohen Personalbedarf der regionalen Betriebe. Besonders gestiegen ist der Bedarf an Mitarbeiter:innen im Verkehrswesen, in der Beherbergung und Gastronomie sowie in der Produktion. Jugendliche, die noch keinen Lehrplatz gefunden haben, können sich direkt an das AMS wenden. Derzeit sind 28 Lehrstellen im Bezirk offen.

Das könnte dich auch interessieren:

384 weniger Arbeitslose im Bezirk Voitsberg