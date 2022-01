Alexander Lackner von der Schmankerlschenke Fuchs in Söding-St. Johann denkt sehr umweltbewusst. Von Romana Papst bekam er nun den Schlüssel für den neuen BMW iX.

SÖDING-ST. JOHANN. Die Schmankerlschenke Fuchs in Söding-St. Johann ist an vier Tagen die Woche ganzjährig ein kulinarischer Treffpunkt. Hausherr Alexander Lackner ist aber nicht nur die Regionalität seiner Speisen und Getränke wichtig, sondern auch der ökologische Gedanke. Davon zeugen die hauseigene Fotovoltaikanlage und eine eigene E-Ladestation, wo seine Gäste ihr E-Fahrzeug gratis auftanken können. Installiert wurde sie vom Krottendorfer Elektrospezialist Jürgen Reinprecht.

Neuer elektrischer BMW

Aber auch er selbst wird die Ladestation in Zukunft gut brauchen können, denn als erster Weststeirer erhielt er nun von Romana Papst den Schlüssel für den nagelneuen BMW iX in Anthrazit. "Da ich viel im Einkauf von Gemüse und anderen Lebensmittel unterwegs bin und öfters auch einen Anhänger benötige, ist der neue BMW iX mit seiner großen Reichweite und der starken Leistung perfekt", sagt Lackner.

Romana Papst vom Autohaus Papst in Voitsberg und ihr Verkaufsteam machten bei Lackner bereits ihre Aufwartung. "Der BMW iX ist ein starkes Signal der E-Mobilität", so Papst, die im vergangenen Herbst bei den E-Ladestationen im Autohaus aufrüstete und nun fünf Stationen vor Ort hat. Der nächste Schritt ist die Installierung einer Fotovoltaikanlage am Autohaus.

