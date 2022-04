Rudolf Gantschnigg mit seinem Apfel-Johannisbeer-Saft und Willi Schlosser mit seinem Apfel-Karotten-Saft holten bei der Landesbewertung "Saft und Most" Landessiege.

VOITSBERG. Unsere Obstbauern hatten es in den letzten Jahren wegen der Wetterkapriolen nicht leicht und auch heuer sorgte so manche Frostnacht für leichtes Kopfzerbrechen. Und trotzdem gab es bei der Landesbewertung "Saft und Most" einen neuen Rekord: 115 Obstbaubetriebe ritterten mit insgesamt 461 spritzigen Mosten und Natursäften um die begehrten Landessiege (335 Säfte, Nektare und Sirupe sowie 126 Moste, Cider, Schaumweine und Innovationen).

Zwei Landessieger

Der Bezirk Voitsberg konnte heuer zwei Landessieger stellen, beide kommen aus Voitsberg. Rudolf Gantschnigg vulgo Grillbauer siegte mit seinem einzigartigen Apfel-Johannisbeer-Saft, Willi Schlosser hatte mit seinem Apfel-Karotten-Saft keine Gegner. Beide bekamen bereits Urkunde und Plakette überreicht.

Generationenwechsel

Bei der Landesbewertung kündigt sich ein Generationenwechsel an. Der Nachwuchs schon bisher etablierter Obstverarbeiter übernimmt langsam aber sicher das Ruder. Ebenso freute Verkostungschef Georg Thürauer, dass viele Newcomer die Szene aufmischen.

Das könnte dich auch interessieren:

Der Herr über 5.000 Obstbäume