Natalie Holzner singt vor einem Millionenpublikum

12.01.2018, 15:59 Uhr

Am 27. Jänner singt die Voitsbergerin beim Winter-Open-Air "Wenn die Musi spielt" in Bad Kleinkirchheim.

In Bad Kleinkirchheim

Bilderbuch

Das „Wenn die Musi spielt“ Winter Open Air 2018 in Bad Kleinkirchheim ist das Winterfest für alle Schlager- und Volksmusikfans! . Die größte Winter Volksmusik Party Kärntens wird auch am 27. Jänne wieder zahlreiche Publikumslieblinge wie Antonia aus Tirol, das Nockalm Quintett oder Hansi Hinterseer präsentieren und für ausgelassene Stimmung bei der Kaiserburgbahn in Bad Kleinkirchheim sorgen. Als Gastgeber ist Arnulf Prasch mittlerweile Kult und moderiert gemeinsam mit Stefanie Hertel und führt Millionen Zuseher vor dem Fernsehschirmen sowie vor Ort durch den Musi Abend.Mitten drinnen ist an diesem Abend der MDR-ORF-Show eine Voitsbergerin. Vor 13 Jahren hatte Natalie Holzner im Rahmen der "Wunsch ans Christkind"-Aktion 2005 durch Bgm. Ernst Meixner ihren ersten öffentlichen Auftritt. Ihre Oma ermöglichte Natalie die erste CD-Aufnahme, es folgten Auftritt beim Grand Prix der Volksmusik in dern Jahren 2007 bis 2009. Auch beim Musikantenstadl in Innsbruck und beim Silvesterstadl in Graz begeisterte sie ihr Publikum.Nach der Matura nahm sie einige Jahre Auszeit, um ihr Studium am Mozarteum Salzburg erfolgreich abzuschließen. Mit dem Einzug ins Finale der Castingshow "Herz von Österreich" meldete sie sich wieder zurück. Im Vorjahr heiratete sie im Sommer ihre große Liebe und präsentierte das Album "Bilderbuch", dessen Titelsong den Weg in die vorderen Ränger der Airplaycharts in Deutschland und Österreich schaffte. Egal ob in den Klassenzimmern der NMS Stallhofen oder auf den Showbühnen, sie gibt immer ihr Bestes. Mit ihrem Ehemann schreibt sie den Großteil ihrer Lieder selbst, aber auch für namhafte Künstler wie die Zillertaler Haderlumpen, Anita & Alexandra Hofmann oder Herztattoo.