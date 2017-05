Das schwarze Gold in Rosental

08.05.2017, 14:18 Uhr

Der "Tag des Bergbau" wurde nach alter Bergmannstradition gestaltet.

Der Bergbau hat die Gemeinde Rosental jahrzehntelang geprägt und der Gemeinde Wohlstand gebracht. Damit die schwere Arbeit der Knappen unter Tage nicht in Vergessenheit gerät und kulturelle Erbe auch an künftige Generationen weitergegeben wird, lud die Gemeinde Rosental am Sonntag zu einem besonderen Aktionstag, der zugleich Auftaktveranstaltung für das Leader-projekt "Vernetzung der Regionalmuseen in der Lipizzanerheimat" war.

Bergmannskittelträger

Der "Tag der Bergbau" stand ganz im Zeichen des schwarzen Goldes. So durfte der Rosentaler Bgm. Engelbert Köppel unter den rund 300 Festgästen nicht nur zahlreiche Bergmannskittelträger begrüßen, sondern auch das Rahmenprogramm wurde nach alter Bergmannstradition gefeiert.Die Bergkapelle Rosental, die chorgemeinschaft Köflach und die Bergkapelle Hödlgrube Zangtal sorgten für die musikalische Umrahmung und seitens des Knappschaftsvereins Voitsberg-Köflacher Revier wurden traditionelle Barbarawürstel serviert.Als Zeichen der Verbundenheit wurde an die Knappschaft Ilz-Kleegraben ein Grubenhunt übergeben, der künftig in Ilz stehen und dort an den Bergbau erinnern wird. Bgm. Köppel war vom großen Besucheransturm begeistert und verkündete schon jetzt, dass es im nächsten Jahr definitiv eine Neuauflage der Veranstaltung geben wird.