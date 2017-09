25.09.2017, 13:39 Uhr

Partystimmung am Samstag, Kirtastimmung am Sonntag. Der 185. Ruperti-Kirta zog wieder viele Besucher an.

Viel Tradition

185 Jahre ist der Modriacher Ruperti-Kirta alt. Die Organisatoren rund um Werner Münzer und Gottfried Gruber präsentierten diese Traditionsveranstaltung aber jugendlich frisch. Denn am Samstag spielten "Sunnagluat" und "Die Grafen" im Festzelt groß auf und sorgten genauso für Partystimmung wie Adi M. nach der Show.Am Sonntag war Programm für Groß und Klein angesagt. Die Pagger Buam spielten beim Frühschoppen auf. Hupfburgen, Ponyreiten, Kinderkarussell sorgten für Spaß, der Oldtimerclub aus Edelschrott fuhr mit den Traktoren ein, Trachten Pachatz sorgte für eine schwungvolle Modenschau, Franz Pfuisi und Rudi Nestler glänzten mit ihren Werken und natürlich gab es wieder viele Preise zu gewinnen. Die Stimmung war nicht nur bei Bgm. Georg Preßler bestens.