Mehr als 1.000 Käseliebhaber trotzten dem Schlechtwetter

24.09.2018, 12:23 Uhr

Auch die Milchprinzessin Birgit schaute auf der Burg Obervoitsberg vorbei.

Zwölf Gewinnkörbe

Das nennt man Wetterpech. Tage zuvor herrschte bestes Wetter in Voitsberg, ausgerechnet am Tag des 16. Käsefests auf Burg Obervoitsberg schlug der Regen zu. Dank der Überdachung der Burgruine und einiger Zelte blieben die mehr als 1.000 Besucher trocken, aber natürlich wären bei Schönwetter mehr Gäste gekommen. Nicht abhalten ließen sich LR Hans Seitinger, Berglandmilch-Generaldirektor Josef Braunshofer, die steirische Landwirtschaftskammer-Vizepräsident Maria Pein, landesbäurin Gusti Maier, die beiden LAbg. Karl Petinger und Erwin Dirnberger, BH Hannes Peißl sowie die Bgm. Ernst Meixner, Bernd Osprian, Engelbert Köppel, Helmut Linhart, Engelbert Huber und Rudolf Stindl aus St. Ändra-Höch.Exzellente Käsesorten von mehr als 20 Ausstellern sorgten ebenso für kulinarischen Hochgenuss wie das Schmankerldorf der Lipizzanerheimat, zwölf Gewinnkörbe wurden unter den Gäste verlost. Für die langjährige Organisatorin Eva Unterhuber war es das letzte Käsefest, ihr folgt Helene Wipfler nach. "Wir bedanken uns bei allen Gästen für ihr Kommen", so Dirnberger und Kammerobmann Werner Preßler.