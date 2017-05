Neu in Maria Lankowitz: Schwestern-Power

12.05.2017, 14:08 Uhr

Personaltrainerin Andrea Schabl eröffnete am Freitag ihr Studio. Schwester Monika betreibt hier ihre Praxis als ganzheitliche Gynäkologin.



Ganzheitliche Frauenkunde

Dr. Gaston Schabl ist im Kernraum als Mediziner ein Begriff. Am Freitag eröffneten seine Töchter Andrea und Monika genau unterhalb der Arzt-Praxis im Ergeschoss ein neues Studio, da schaute auch Bgm. Kurt Riemer vorbei und testete beim Fotoshooting gleich einmal seine Balance. Andrea Schabl bietet als diplomierte Fitnesstrainerin Personal-Training als Einzeltraining, aber auch in Form von Gruppen- und Paartraining an. Schwerpunkte sind Muskelaufbau, Gewichtsreduktion, Wirbelsäulen- und Beckenbodentraining, Konditionstraining und Schwangerschaftsgymnastik. "Ich habe keine klassischen Fitnessgeräte, sondern ich arbeite mit dem eigenen Körpergewicht, der Balance und der Koordination." Bei Bedarf kommt Schabl auch zu den Kunden nach Hause. "Es gibt keine fixen Öffnungszeiten, Termine werden vereinbart, auch am Abend und am Wochenende." Außerdem ist die erste Schnupper-Einheit gratis. Am 20. Mai lädt Schabl zum Tag der offenen Tür.Schwester Monika betreibt in diesem Studio ihre neue Praxis als ganzeitliche Frauenmedizinerin. Die Lehrbeauftragte an der Fachhochschule Joanneum, wo sie angehende Hebammen unterrichtet, hat ihre Spezialgebiete in der Traditionellen Chinesischen Medizin inklusive Akupunktur, Skenartherapie, K-Taping und Micro-Needling.