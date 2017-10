Premiere der Sternwallfahrt in Maria Lankowitz

16.10.2017, 14:04 Uhr

Generalvikar Erich Linhardt zelebrierte vor rund 350 Pilgern die Messe in der Wallfahrtskirche.

"Mister Jakobsweg" Reinhold Waldhaus initiierte mit seinem Team die erste Stern-Wallfahrt in die Wallfahrtskirche Maria Lankowitz und bilanzierte positiv. "Vorsichtig geschätzt waren es rund 350 Pilger, die aus allen Himmelsrichtungen zur Wallfahrtskirche gepilgert kamen." Generalvikar Erich Linhardt ließ es sich nicht nehmen, die Messe zu lesen. "Aufgrund der 100% positiven Rückmeldungen werden wir im nächsten Jahr wieder so eine Sternwallfahrt machen", so Waldhaus. Auch Bgm. Kurt Riemer nahm an dieser Wallfahrt teil.