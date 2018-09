Almabtrieb: 32 "Damen" gingen 26 Kilometer weit

18.09.2018, 12:26 Uhr

Lipizzanerstuten-Almabtrieb von der Brendlalm über Kainach zum Reinthalerhof. Bei perfektem Wetter.

Neues Almkonzept

Vorzeigesystem

Vor zwei Jahren lag ein Baum über dem Weg von der Brendlalm nach Kainach, im Vorjahr wurde der Almabtrieb wegen Schneefalls überhaupt abgesagt. Aber heuer trabten die 32 Lipizzanerstuten bei bestem Wetter von der Brendlalm auf den Kainacher Dorfplatz, wo sie von Bgm. Viktor Schriebl und Vize-Bgm. Markus Kern empfangen wurden. Auch BH Hannes Peißl, der Bärnbacher Bgm. Bernd Osprian, Bezirkspolizeikommandant Walter Andrä und Tourismusverbandsobmann Adi Kern gaben sich die Ehre.Erwin Klissenbauer, Geschäftsführer der Spanischen Hofreitschule und des Lipizzanergestüts Piber, begleitete die Stuten von 7 Uhr früh von der Brendlalm 26 Kilometer bis zum Reinthalerhof, wo der Tross in den Mittagsstunden eintraf. "Wir haben heuer unser Konzept in der Sommersaison umgestellt", erzählte Klissenbauer. "Sowohl die Hengste auf der Stubalm als auch die Stuten auf der Brendlalm blieben draußen, bis die Sonne unterging, also 14 bis 15 Stunden am Tag. Das hat bewirkt, dass die Pferde sehr ausgeglichen sind und noch länger auf den Almwiesen grasen konnten."Der Kainacher Bgm. Viktor Schriebl unterstrich die Wichtigkeit der Lipizzaner für die Region auch Adi Kern bedankte sich für die Kooperationsbereitschaft. "Die Damen sind viel disziplinierter als die Herren", verglich der die beiden Almabtriebe in Kainach und Köflach. Schwester Lima segnete die Pferde und verteilte Leckerlis.Stichwort Köflach. Der Almabtrieb war ein voller Erfolg, selbst zum Finale im Gestüt Piber kamen mehr als 1.000 Leute, die Arena war voll. "Punkto Sicherheitstechnik klappte alles hervorragend. Am Anfang hat es halt g´kracht und g´rammelt, aber jetzt wollten sogar Organisatoren aus Oberösterreich unser Almabtriebkonzept haben", so Klissenbauer, der sich auf die Herbstparade im Gestüt am Samstag freut. Dort werden auch die 43 heurigen Fohlen zu bewundern sein.Die Brendlalm ist übrigens eines von drei steirischen Gebieten, die beim ORF-Voting "Neun Plätze - neun Schätze" die Steiermark vertritt. Bitte votet ab Mittwoch, 19. September bis Sonntag, 23. September, für unser weststeirisches Kleinod.