Die Dorfwirte gingen "unterirdisch"

03.05.2018, 17:55 Uhr

Ausflug nach Arboretum, Laibach und Marburg. Die Dorfwirte von Voitsberg und GU machten eine Bildungsreise.

250.000 Flaschen

Dass es für die Dorfwirte immer viel Arbeit gibt, ist bekannt, aber trotz der stressigen Arbeit lassen es sich die Gastronomen nicht nehmen, einmal im Jahr einen Ausflug mit ihren Kollegen aus dem Bezirk Voitsberg und Graz-Umgebung zu machen. Dabei ergeben sich gute Gelegenheiten, Erfahrungen auszutauschen und Probleme zu besprechen.Dieses Jahr ging es nach Slowenien. Zuerst wurde Arboretum Volcij Potok, auf 85 Hektar gedeihen dort 3.500 Pflanzen aus der ganzen Welt. Die Tulpenvielfalt ist ein Traum und die gesamte Gartenanlage ist wunderbar gepflegt. Am zweiten Tag wartete eine Stadtführung in Ljubljana mit der herrlichen autofreien Alststadt und einladenden Cafés. Der Blick von der Burg ist atemberaubend.Den Abschluss machte ein Besuch im unterirdischen Weinkeller "Vinag" in Maribor, der zu den größten und ältesten Weinkellern Europas zählt. Hölzerne Fässer, Betontanks und das Weinarchiv als wertvollste Besonderheit mit 250.000 Flaschen der besten Jahrgänge waren sehenswert.