Fettexplosion und Hubschrauber-Action in Voitsberg

21.04.2017, 12:36 Uhr

Am Samstag, dem 6. Mai, verwandelt sich der Parkplatz des Blue Sky zur großen "Einsatz-Bühne".

Ein Hubschrauber zieht immer. Am Samstag, dem 6. Mai, laden der Zivilschutz Steiermark und die Stadtgemeinde Voitsberg zum Tag der Einsatzorganisationen im Einkaufszentrum Blue Sky und ins Gelände der FF Voitsberg. Bgm. Ernst Meixner, Bereichsfeuerwehrkommandant Engelbert Huber, Bezirkspolizeikommandant Josef Hohl, HBI Klaus Gehr und Heribert Uhl, GF des Zivilschutzverbandes, präsentierten das Programm dieses Tages.

Fettbrand und Einsatzübung

Der Blue Sky-Parkplatz wird halbseitig gesperrt, damit um 9.15 Uhr die AUVA-Trialshow mit Dominik Raab über die Bühne gehen kann. Um 10 Uhr wird die FF Voitsberg mit einem Fettbrand inklusive Fettexplosion für Staunen sorgen, danach präsentiert sich die Suchhundestaffel des Roten Kreuzes. Danach werden die Besucher ins FF Voitsberg-Gelände gelotst, wo zuerst eine kommentierte Menschenrettung und eine Brandbekämpfung mit dem Polizei-Hubschrauber gezeigt wird, anschließend findet eine Einsatzübung mit Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei statt. Der Hubschrauber landet am frühen Vormittag am ASK-Gelände, wo er vor und nach der Übung besichtigt werden kann."Dieser Tag soll zeigen, dass wir Einsatzorganisationen Tag und Nacht rund um die Uhr einsatzbereit sind", meinte Huber. "Die Bevölkerung weiß nicht, wie gut es ihr eigentlich geht, weil alles selbstverständlich ist", so Hohl. "In Voitsberg können wir zeigen, dass wir für alle da sind." Diese Leistungsschau soll beweisen, wie gut die Einsatzorganisationen aufgestellt sind. "Viele Menschen in den Einsatzorganisationen sind ehrenamtlich tätig. Es ist schon großartig, was diese Organisationen leisten", sagte Meixner. Uhl wies auf den Bevorratungs-Ratgeber vom Zivilschutzverband hin. "Was tun, wenn es zu einem Blackout in der Stromversorgung kommt? Es kann bis zu einer Woche dauern, bis der Strom wieder da ist. Daher soll sich jeder einzelne um einen gewissen Vorrat im eigenen Heim kümmern."Zwischen 250 und 300 Akteure werden an diesem Tag im Einsatz sein. "Die Einsatzkräfte sind in ganz Österreich im Regelfall in zehn Minuten vor Ort. Die Demonstration eines Verkehrsunfalls soll zeigen, was sich im Hintergrund abspielt, damit die Bevölkerung sensibilisiert wird", meint der Voitsberger HBI Klaus Gehr. Dieser wurde im Bereichsfeuerwehrverband zum KHD-Bereitschaftskommandant ernannt, Roman Feiertag zu seinem Stellvertreter. Weitere Ernennungen betreffen Christian Reinisch, Mark Wiebner, Philipp Krenn und Harald Kremaucz, befördert wurde Daniel Sebati zum Bereichsbeauftragten der Florianistation.