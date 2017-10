Gebrüder Metternich & Lili Plenta

18.10.2017, 06:46 Uhr

Einzigartiger Gig in der Event-Disco Wörgötter.

Am Samstag, den 21. Oktober 2017 ab 20.00 Uhr, heißt es in der Event-Disco Wörgötter „Ligist, des is Rock `n` Roll“. Was vor vielen Jahren mit der „Erwin Birnstingl Rock `n` Roll Band“ in Ligist begann findet jetzt seinen krönenden Abschluss. Viele der einstigen Bandmitglieder leben jetzt fernab der Heimat im „Exil“, der Rock `n` Roll ist aber geblieben. Jetzt kehren sie mit ihren neuen Bands „Gebrüder Metternich“ und „Lili Polenta“ zu einem einzigartigen Gig heim.