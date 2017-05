Landjugend: Motorsägen-Doppelsieg für den Bezirk Voitsberg

09.05.2017, 11:54 Uhr

Beim Forstwirtschaft-Regionalentscheid West in Edelschrott-Modriach liefen die Motorsägen heiß.

Viel Präzision gefragt

Beim Forstwirtschaft-Regionalentscheid West ging es um die begehrten Landes-Tickets in Pichl im Mürztal am 13. Mai. Insgesamt stellten 23 Burschen und eine Frau aus den Landjugendbezirken Deutschlandsberg und Voitsberg in Edelschrott-Modriach ihr Wissen und Geschick im Bereich forstwirtschaft unter Beweis.Bei den praktischen Disziplinen wie dem Fallkerb-, Fäll-, Kombinations-, Präzsisionsschnitt und dem Kettenwechseln war nicht nur eine schnelle, sondern auch eine präzise Arbeitsweise gefragt. Weiters standen die STationen Forsttheorie und Waldlehrpfad am Programm, bei dem Blätter, Samen und Waldschädlinge erkannt werden mussten.Am Ende durfte sich die Landjugend Bezirk Voitsberg mit Johannes Fasching (OG Geistthal) und Christoph Oswald (OG Modriach) über den Sieg in den Wertungsklassen Ü-18 und U-18 freuen. Matthäus Edegger (OG Freiland) wurde in der Ü-18-Kategorie mit 15 Punkten Rückstand Platz zwei vor Franz Hiebler (OG Modriach). In der U-18 gingen die Ränge zwei und drei mit René Grubelnik (OG Eibiswald) und Thomas Mandl (OG Groß St. Florian) an den Nachbarbezirk.