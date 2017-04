Lions/Merkur-Aktion am Samstag, 6. Mai

27.04.2017, 14:25 Uhr

Am Samstag, dem 6. Mai, bittet der Lions Club wieder um Spenden vor den Merkur-Märkten in Voitsberg und Köflach.

Wie bereits zur Tradition geworden, ist der Lions Club Voitsberg Köflach mit Obmann Helmut Beck - wie auch die Lions Clubs in ganz Österreich vor den Merkur-Märkten - in Voitsberg und Köflach vor den Merkur-Märkten, um die Merkur-Kunden zu ersuchen, zusätzlich lebensmittel und Artikel des täglichen Gebrauchs zu kaufen und den Lions zu übergeben. Diese Artikel werden dann in den darauffolgenden Tagen Hilfsbedürftigen in unserer Region übergeben werden.In den vergangenen Jahren konnten die Lions auf diese Weise bereits unzähigen dankbaren Personen und Familien helfen, was nur durch die vielen großzügigen Sachspenden der Kunden der Merkur-Märkte ermöglicht wurde.