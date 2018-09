Neue "Rainbows"-Gruppen im Bezirk Voitsberg

20.09.2018, 08:10 Uhr

Frühzeitige Unterstützung

Professionelle Begleitung



Deshalb empfehlen Ärzte, betroffene Familien möglichst frühzeitig zu unterstützen, um psychosomatische Erkrankungen im Ansatz zu begegnen. Genau hier setzt auch das bewährte Angebot der "Rainbows"-Gruppen an: Bei "Rainbows" können die Kinder in zwölf wöchentlichen Gruppentreffen mit speziell ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Gefühle rund um die Trennung ausdrücken. In der altershomogenen Gruppe finden sie Verständnis und Gehör für ihre Angst, Wut und Trauer.Ziel ist, dass die Kinder die neue Familiensituation annehmen. Zusätzlich zu den Gruppentreffen der Kinder finden drei begleitende Gespräche mit den Eltern statt. Die professionelle Begleitung und die positiven Veränderungen der Kinder werden von den Eltern als große Entlastung erlebt. Auch im Bezirk Voitsberg starten ab Mitte Oktober neue "Rainbows"-Gruppen für Kinder und Jugendliche zwischen vier und zwölf Jahren, deren Eltern sich getrennt haben. Weitere Informationen bekommen Interessierte bei "Rainbows"-Fachbereichsleiterin Christine Wassermann unter der Tel. Nr. 0316/67 87 83 DW12 beziehungsweise office@stmk.rainbows.at sowie www.rainbows.at.