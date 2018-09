Peter Klien in den Voitsberger Stadtsälen - Schamlos und genial

14.09.2018, 08:11 Uhr

Legendäre Fragen

Bunte Mischung

Das Beste daran ist: Die Fragen werden fast immer ernst genommen. Legendär ist beispielsweise die Frage beim Abschied des ÖVP-Landeshauptmanns Erwin Pröll: "Herr Pröll, wenn Sie auf Ihre Amtszeit zurückblicken: Was war für Sie persönlich wichtiger, Bürgernähe oder Bürgerinnennähe?“Kliens Kabarett ist eine Mixtur aus Videos von seinen schamlosesten Interviews, inklusive noch nie gezeigten Mitschnitten, gewürzt mit kabarettistischen Kommentaren, jedoch auch Hinter- und Abgründiges der aktuellen politischen Szenerie. So seriös Peter Klien auf dem ersten Blick wirkt, so unglaublich genial sind seine frechen Suggestivfragen an die Polit-Spitzen unserer Nation, eben ein Reporter ohne Genierer. Das Programm von Klien hat sicherlich das "Prädikat sehenswert" verdient. Dass so ein hochkarätiger Kabarettist nach Voitsberg kam, ist Pascal Grebiens großem Einsatz zu verdanken. Der Stallhofner leitet seit einigen Monaten die Eventagentur "Diversity Events". Nähere Infos unter www.events-diversity.at.