Sturm-Warnung auch für den Bezirk Voitsberg

23.09.2018, 19:06 Uhr

In der Nacht auf Montag sind Böen bis zu 100 km/h zu erwarten. Bitte Vorsicht walten lassen!

Sehr windig

Achtung Wetterwarnung. In der Nacht von Sonntag auf Montag sind in der Steiermark, also auch im Bezirk Voitsberg, zwischen 0 und 3 Uhr starker Regen mit Sturm-Böen zwischen 80 und 100 Km/h zu erwarten, Spitzenwerte liegen bis 120 km/h. Nach und nach sinkt die Schneefallgrenze auf 1.600 bis 1.200 Meter. Am Montag sind daher Probleme auf Straßen und Bahnverbindungen nicht ausgeschlossen.Nach dem orkanartigen Sturmböen der Nacht bleibt es auch am Montag sehr windig bzw. stürmisch. Immer wieder kann Wind aus West bis Nord auf 50 bis 90 km/h auffrischen. Südlich der Mur-Mürz-Furche gibt es nur anfangs noch ein paar Schauer und schon im Lauf des Vormittages Sonne.Der Zivilschutz rät bei einem drohendem Sturm:• Kinder zu sich rufen und beaufsichtigen• Gegenstände im Außenbereich sichern• Fahrzeuge, wenn möglich, in geschützte Bereiche bringen• Schützende Räumlichkeiten aufsuchen - und unbedingt dortbleiben• Fenster und Türen schließen, Rollläden, Markisen etc. einholen• Unterwegs: Abstand zu Gebäuden, Bäumen etc. halten• Im Auto: Vorsicht beim Überholen und an exponierten Stellen• Verhaltensmaßnahmen der Behörden beachten