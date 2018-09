ESV Ligist Zweiter beim ASVÖ Bundescup 2018

09.09.2018, 10:26 Uhr

bei den heurigen Bundesmeisterschaften der ASVÖ-Vereine im Stocksport, die am vergangenen Samstag in Feldbach ausgetragen wurden.In der Aufstellungging die Silbermedaille in die Weststeiermark.Bereits in der Vorrunde zeigten die Ligister großartigen Stocksport und gingen als Zweiter mit 8:4-Punkten in die finalen Bahnenspiele. Mit Siegen über ESV Unterweissenbach (Landesliga) und SV Blau Weiß Sachsenburg (Kärntner LL) standen die Ligister im Finale auf Bahn 1, wo man gegen den Bundesligaklub ESV Ladler Eisstöcke Graz chancenlos war. Immerhin ließen die Ligister drei Staatsligamannschaften wie ESV Gebol Krottendorf, ASVÖ SV Lichtenberg und zwei Bundesliga-Mannschaften wie SC Breitenwang oder ESV Neumarkt a.d.R. in diesem Turnier hinter sich.

1. ESV Ladler Eisstöcke Graz, 2. ESV Ligist, 3. ESV Gebol Krottendorf, 4. SV Blau Weiß Sachsenburg (K), 5. ATV Stocksport Andorf (OÖ), 6. ESV Neumarkt a.d.R. (B), 7. ESV Unterweissenbach (St), 8. VST Völkermarkt 1868 (K), 9. ESV Lassnitzthal (St), 10. ASVÖ SV Lichtenberg 1 (OÖ).