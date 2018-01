Großes Ehrenzeichen für Angelika und Otto Kresch

25.01.2018, 17:44 Uhr

Die beiden Gründer von Remus und Sebring wurden für ihr Lebenswerk vom Land Steiermark geehrt.

In der Grazer Burg hat Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer heute, Donnerstag Nachmittag, das Große Ehrenzeichen des Landes Steiermark an Angelika Kresch sowie an ihren Gatten Otto Kresch als Dank für ihr Lebenswerk und zum Zeichen der Wertschätzung verliehen. Die Familie Kresch baute die beiden Firmen Remus in Bärnbach und Sebring in Voitsberg auf, die weltweit tätig sind und als Leitbetriebe in der Lipizzanerheimat gelten.