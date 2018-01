29.01.2018, 17:46 Uhr

Diese Baustelle hat mit der Sanierung der Unterflurtrasse nichts zu tun.

Bitte nicht verwechseln!

Am kommenden Montag, 5. Februar, fahren die Baumaschinen beim Kreisverkehr Greißenegg auf, um eine neue Abbiegespur in Richtung ÖDK-Gelände zu legen. Der Verkehr ist davon nicht betroffen, es wird auch zu keinen Behinderungen kommen."Diese Baustelle hat mit der Sanierung der Voitsberger Unterflurtrasse nichts zu tun", sagt der Voitsberger Bgm. Ernst Meixner. "Die Fläche grenzt zwar an das Baustellenareal an, das ab März bearbeitet wird, ist aber losgelöst von diesen Arbeiten." Meixner will diese Klarstellung setzen, damit die Bevölkerung hier nichts verwechselt. "Das ist eine ganz andere Baustelle und fällt in die Erschließung der ÖDK-Gründe."