Am Dienstag, 18. Jänner fand erstmals auf Grund der Pandemie die ordentliche Bezirkskonferenz der SPÖ Bezirksorganisation Waidhofen/ Thaya online statt. Delegierte aus den Gemeinden des Bezirkes wählten dabei Stadtrat Christian Kopecek aus Groß Siegharts in geheimer Wahl mit 100 Prozent der Stimmen zum neuen Bezirksvorsitzenden.

BEZIRK WAIDHOFEN/THAYA. „Ich bedanke mich für euer Vertrauen. Wir werden in den nächsten Monaten und Jahren den Weg der Sozialdemokratie konsequent weitergehen und gemeinsam an neuen Ideen und Konzepten für unserem Bezirk arbeiten. Denn nur gemeinsam können wir den Bezirk weiter voranbringen und lebenswerter gestalten“, bekräftigt Christian Kopecek, der vorab die „Leistungsbilanz“ des vergangenen Jahres ausführlich zusammenfasste.

Als Gastredner fungierte Landesparteivorsitzender LH-Stv. Franz Schnabl. Schnabl der in seinem spannenden Referat über die Gefahren und Chancen zur aktuellen politischen Lage in Österreich referierte, gratulierte zum Abschluss seiner Rede Christian Kopecek und dem neu gewählten Team und zeigte sich schon jetzt erfreut über die zukünftigen neuen Aktivitäten und der großen Einsatzbereitschaft des neuen SPÖ Bezirksvorstandes.

Kopezek um Abschluss der Konferenz: „Ich danke allen unseren Funktionären, allen befreundeten Organisationen und Sympathisantinnen und Sympathisanten, die für die Gemeinden im Bezirk Waidhofen arbeiten. Ich bin überzeugt, dass die Sozialdemokratie vor allem dank der Jungen in der Partei so lebendig ist die Jungen haben neue Ideen, setzen neue Akzente, nutzen neue Medien und sorgen für starke Präsenz der Partei vor allem in den Sozialen Netzwerken. Erfolgreich sind wir nur dann, wenn wir alle an einem Strang ziehen und geschlossen auftreten. Es geht darum, auch bei kontroversiellen Themen gemeinsame Lösungen zu finden und diese nach außen zu tragen.“