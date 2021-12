Am Dienstag, 21. Dezember kam es auf der L8121 zwischen Hollenbach und Dietmanns zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. In einer Rechtskurve kam der Lenker mit seinem Fahrzeug auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen, querte die Gegenfahrbahn und krachte in den gegenüberliegenden Straßengraben.

HOLLENBACH. Der Fahrer war mit seinem Mitsubishi auf der Gemeindestraße L8121 von Hollenbach kommend in Richtung Dietmanns unterwegs, als der Unfall geschah. Mit leichten Verletzungen wurde der Lenker vom Roten Kreuz ins Landesklinikum zur Kontrolle abtransportiert. Die örtlich zuständige Feuerwehr Hollenbach sicherte nach dem Eintreffen die Einsatzstelle ab und forderte die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen/Thaya an.

Für die schonende Bergung wurde der Unfallwagen von den Feuerwehrkräften am Wechselladefahrzeug gesichert und anschließend mit dem Ladekran aus dem Straßengraben geborgen. Nachdem der Straßengraben von den Fahrzeugteilen gesäubert war, wurde der Unfallwagen von der Unfallstelle abtransportiert. Während der Bergungsarbeiten musste der Verkehr im Bereich der Einsatzstelle auf der L8121 kurzfristig angehalten werden.