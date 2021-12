Am Dienstag, 14. Dezember wurde die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen/Thaya gegen 8:30 Uhr zu einer LKW-Bergung in der Raimundgasse in Waidhofen alarmiert. Ein Müllfahrzeug war in einem Garten steckengeblieben und musste geborgen werden.

WAIDHOFEN/THAYA. Der Lenker des Müll-LKW war mit dem Abtransport von mit Müll befüllten Containerwannen beauftragt. Dafür musst er mit seinem Schwerfahrzeug rückwärts in den Garten eines Einfamilienhauses einfahren.

Die Abholung dieser Containerwannen wurde bereits mehrmals in den vergangenen Wochen durchgeführt. Aufgrund des Tauwetters und des feuchten Untergrundes blieb er dieses Mal mit seinem LKW beim Hinausfahren im Garten stecken. Trotz dem Unterlegen von Holz und dem Anlegen von Schneeketten konnte er sich nicht selbständig aus dieser misslichen Lage befreien. Der Fahrer wählte daraufhin den Feuerwehrnotruf 122 und ersuchte um Unterstützung.

Da sich das betroffene Einfamilienhaus am Ende einer Sackgasse befand, fuhr das Wechselladefahrzeug zuerst in die Gasse ein und nahm auf noch befestigten Untergrund Aufstellung für die Bergung. Rasch und routiniert wurde das Seil der Bergeseilwinde am steckengebliebenen Müllfahrzeug angeschlagen und das Schwerfahrzeug langsam zurück auf die Hauszufahrt gezogen. Nach nur wenigen Minuten war der LKW geborgen und der Lenker konnte seine Fahrt fortsetzen.