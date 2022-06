Mit neuem Schwung und Elan nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause hat der Folkclub Waidhofen wieder ein interessantes, abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, und man wagt sich zum 41. Mal in die Niederungen des herrlichen Thayapark Campingplatzes und Festivalgeländes am Thayafluss - heuer, von 1. bis 4. Juli, mit 22 Konzerten, auf zwei Bühnen, mit Musikern aus 14 verschiedenen Ländern.

WAIDHOFEN/THAYA. Bereits am Donnerstag, 30. Juni findet der "Warming Up Day" statt. Wie der Name schon sagt, wird in den Waidhofner Innenstadt-Lokalen wieder ordentlich die Post abgehen - ab 20 Uhr, bei freiem Eintritt, in oder vor den diversen Beisln und Wirtshäusern der Altstadt.

Programm Warming Up-Day

Foggy Mix: "Hochwald"

Stadt Pub Löffler: "Borderland Dixieband"

Henry’s Cafe & Pub: "4 Giants"

Museumspark, powered by AnnoLignum: „Saty" - Jazz&Blues

Cafe Sischka: "MAP"

Gasthaus Jöch: "Max Shelly Band"

T.E.L.L Cafe & Pub: "Assfiddlers on the roof"

Cafe Schützner: "Rudi Biber & Band"

Cafe Müssauer: "Zwara Combo"

Rathaus-Bühne: „The Power of Rhythm“, Percussion-Drumperformance der Schüler der Albert Reiter Musikschule

Goldener Hirsch: "Zappa (Mr. Bluespumpm) & Judith (The Wild Irish Lasses)

Lorbaer: "WoodQuarterThree"

Programmübersicht

Hauptbühne:

Fr. 1. Juli

18.00: Asja Valcic & Klaus Paier (AT)

21.15: Shalosh Trio (IL)

0.30: Voodoo Jürgens (AT)

Sa. 2. Juli

14.30: Tomas Kocka Orchestra (CZ)

17.45: Jim Kahr Blues Band (US)

21.15: Karl Ratzer & Extrachello (AT)

0.30: Spitting Ibex (A)

So. 3. Juli

11.00: Simone Kopmajer Quartet (A)

14.30: David Helbock´s Random/Control feat. Yasmin Hafedh (A)

17.45: Habib Koite (ML)

21.15: Yasmo & die Klangkantine (A)

Thayabühne:

Fr. 1. Juli

17.00: Tante Hedwig (A)

19.45: Pumn de Țărână Band (RO/AT)

22.45: Oehl (AT)

Sa. 2. Juli

12:00: Matinee mit Squalloscope & den Künstler*innen der Feinen Künste

13:00: Florian der Geschichtenfloh v. Birgit Lehner & Eldis La Rosa (Kinderprogramm) ((AT/CU)

16.15: Habib Samandi Quartet (TN/MA/TR)

19.30: Soley (IS)

22.45: The Shabs (ZA)

So. 3. Juli

13.00: Die Birne Helene von Theater GundBerg (Kinderprogramm)

16.30: Violetta Parisini (AT)

19.30: TRAVELLER von Black Market Tune & freitanz (AT/SCO/IT)

Rahmenprogramm

Extrig erwähnt und mit vielen, farbigen Rufzeichen versehen gibt es wieder einige fantasievolle, originelle Kinderprogramme . Und als sei dies nicht schon genug, präsentieren vier Kreativschaffende aus der Welt der Feinen Künste an allen drei Tagen live und in Echtzeit ein innovatives Malen, Bauen und Gestalten.

Und das Ganze wird von einem breiten Angebot an kulinarischen Leckerbissen getragen. für sämtliche Geschmacksknospen, ob am Heurigenstand, beim Weinbauern, vor’m Steckerlfisch-Grill oder aus dem Grießpudding-Glas ist gesorgt.

Nähere Infos und Ticket-Vorverkauf: www.folkclub.at