Die Mitglieder des Seniorenbundes Koglhof können auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken und schlossen es mit einer stimmungsvollen Weihnachtsfeier im Gasthof Augsten ab.

Nach der Begrüßung durch Obmann Hermann Zaunschirm gab dieser einen Einblick in die unglaublich vielen Aktivitäten des abgelaufenen Jahres, was die Ehrengäste sichtlich beeindruckte, unter letzteren waren Bürgermeister Oliver Felber, Bezirksobmann-Stellvertreter Franz Neuhold, Pfarrer Johann Schreiner und Kaplan Erik.

Ein abwechslungsreiches Programm, untermalt mit Liedern vom „MaiXang“ aus Birkfeld und passenden Gedichten, vorgetragen von Cilli Zaunschirm, Maria Nistelberger und Maria Paier, ließ den Sonntag zu einem eindrucksvollen Erlebnis werden.

Bürgermeister Oliver Felber wies im Anschluss an seine Ansprache auf die Möglichkeit hin, dass es in Zukunft möglich ist, ein Anrufsammeltaxi zu nutzen.

Pfarrer Johann Schreiner las im Anschluss an seine Grußworte noch einen, zur Vorweihnachtszeit passenden Text.

Bezirksobmann-Stellvertreter Franz Neuhold überbrachte die Grußworte des Bezirksverbandes.

Obmann Hermann Zaunschirm bedankte sich bei allen fürs Kommen und wünschte frohe, besinnliche Feiertage. Zum Abschluss sangen alle zusammen „Stille Nacht – Heilige Nacht“.

Ein schmackhaftes Mittagessen, spendiert vom Seniorenbund, rundete die Weihnachtsfeier ab.