Neben den Arbeitsbereichen – von umweltfreundlichen Futtermitteln bis hin zur Produktion eines Hüllenproteins für die Corona-Impfung – bemüht sich das Unternehmen aus Hofstätten an der Raab, Möglichkeiten für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter am Arbeitsort zu schaffen.

"Bisy" hat beispielsweise in der Firma einen eigenen Schwimmkanal, zahlreiche Möglichkeiten zur Entspannung, Gymnastikbälle als zwischenzeitliche Sitzgelegenheiten oder auch einen Tischtennistisch. Zudem werden oft Arbeitsgruppenbesprechungen nicht in einem Konferenzraum abgehalten, sondern in einen Spaziergang integriert. Auch für kurze Wege der Mitarbeiter stehen Diensträder für eine aktive Bewegung zur Verfügung.

Arbeitsplatz mit Kindern

"Wir leben von neuen Ideen und die lassen sich nicht planen. Kreativität braucht Freiraum, Freiraum schafft gute Kommunikation und die Chance, spontane Ideen auch fertigzudenken und umzusetzen. Bei meinem eigenen Forschungsaufenthalt am California Institute of Technology kamen mir die besten Ideen im Park vor dem Labor", sagt Firmengründer Anton Glieder. Damit dies auch seinen Mitarbeitern gelingt, schaffte er Räume, in denen man sich wohlfühlt. Besonderen Wert legt Glieder, selbst Familienvater, auf den eigens eingerichteten Eltern-Kind-Arbeitsplatz – in einem großen Raum mit Spielecke und Schreibtisch für die Kleinen. "Am Nachmittag nehme ich manchmal meine Tochter mit und sie macht neben mir Hausübung“, erzählt Forschungsleiterin Claudia Rinnofner.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Aspekt für die Firma. Geheizt wird dank Erdwärme abgasfrei und schon ab März werden 95 Prozent des Stromes selbst mittels Solaranlage erzeugt.

Forschung für die Gesundheit

Aber auch die Arbeit trägt zur Gesundheit bei. "Bisy" arbeitet unter anderem an einem Hüllenprotein für die Impfstoff-Forschung oder an Werkzeugen zur Herstellung von Insulin.