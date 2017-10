Charlie und die Kaischlabuam mit "Neix Leem"

Am 12. Oktober um 20 Uhr kommt es im Kulturkeller mit dem Auftritt von Charlie und die Kaischlabuam zu einer Vermischung von mehreren Musikrichtungen. Mit "Neix Leem" teifft der Steirische Dialekt auf Luisianna, New Orleans, Country und Reggae Groove.

Man stelle sich vor die Kernbuam machen einen längeren Aufenthalt in Louisiana, fahren dann weiter nach Kingston Jamaica und lassen diese Einflüsse in ihre Musik; so könnte man die Musik der Kaischlabuam beschreiben.

Karten gibt es im Info-Büro Gleisdorf, unter 0800/312512, über Ö-Ticket und in allen Raiffeisenbanken der Steiermark.