Mundart Night bei "Wall of Pancakes" in Gleisdorf

, Weizer Straße 19 , 8200 Gleisdorf AT

Kulturkeller , Weizer Straße 19 , 8200 Gleisdorf AT

Am 14. Oktober steht ab 20:30 Uhr im Kulturkeller in Gleisdorf die nächste Konzertreihe „Wall of Pancakes“ auf dem Programm. Damit kommt das Jugendforum Plan|G den vielen Wünschen der Jugend nach Fortgehmöglichkeiten in Gleisdorf nach.

Dort erwartet die Besucher eine Mundart-Night unter anderen mit folgenden Bands: Das Getränk, Warnquadrat, Die Niachtn und Fusel Combo. Der Einlass ist ab 19:30 Uhr gestattet.