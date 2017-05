Landesjugendsingen in Weiz

05.05.2017, 12:24 Uhr

Weiz : Kunsthaus Weiz

Die Klassenchöre der 2ab und 3ab Musikklassen der Neuen Musik-Mittelschule Weiz nahmen mit sehr gutem Erfolg am Landesjugendsingen teil, das vom 24. April bis zum 28. April 2017 im Kunsthaus in Weiz stattfand.

Die Jury unter dem Vorsitz von Klaus Dorfegger übermittelte den einzelnen Chören sehr persönliche Beurteilungen.Mit dem frischen Lied „DAS LANDLEBEN“ aus der Oststeiermark nach einem Text von Peter Rosegger hatten die sympathischen SchülerInnen der 2ab Klassen ihr Programm eröffnet und sich "Frisch – fröhlich – hell – offen" präsentiert. Den Kanon „SPRING SPRING SPRING“ haben sie mit dem Bass-Ostinato begonnen und dann den Kanon sehr gut darübergelegt. In Lena’s Song „FLY WITH ME“ konnten sie ihre Gefühle sehr intensiv ausdrücken.

Der sehr sympathische große Klassenchor der 3ab Musikklassen unter der Leitung von Isabella Schafzahl und Christian Thosold eröffnete den letzten Tag des Steirischen Landesjugendsingens.Sehr gut bewertete die Jury das Flüstern am Beginn des Pflichtlieds SINNER YOU KNOW sowie die Körperbewegungen (Mitschwingen, Klatschen, Stampfen) beim Lied. Die Nummer YOU´RE SOUND TO ME wurde gut angepackt und glaubhaft serviert.Beim Volksliedbeitrag FIARANAND gefiel der Charakter des Liedes besonders gut - ein schwungvoller Vortrag und ein überraschender Schluss. Das Instrumentalensemble war sehr passend eingesetzt und hat viel zur überzeugenden Gestaltung des Liedes beigetragen.