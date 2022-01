Die Omikron-Welle sorgt in Wien weiterhin für hohe Fallzahlen. Am Dienstag sind in Wien 6.326 Neuinfektionen gemeldet worden. Das Contact-Tracing wird in Wien unterdessen auf bestimmte Personengruppe beschränkt.



WIEN. Am Dienstag, 25. Jänner, werden in Wien 6.326 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Montag waren es 7.127 Neuinfektionen. Vor einer Woche am 18. Jänner wurden in Wien 4.358 Neuinfektionen verzeichnet.

Die Omikron-Welle stellt auch das Contact-Tracing vor neue Herausforderungen. Im Gegensatz zu Oberösterreich wird in Wien die Kontaktnachverfolgung bei positiven Fällen fortgesetzt – allerdings mit Einschränkungen.

Laut Gesundheitsbehörde Wien und medizinischem Krisenstab der Stadt wurden mit Stand Dienstag, 25. Jänner, in Wien seit Beginn der Pandemie 342.891 positive Testungen bestätigt. 262.230 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.854, sieben Personen sind zuletzt verstorben.

Fokussierung bei Contact-Tracing

Wegen der hohen täglichen Infektionszahlen gerät das Contact-Tracing, also die Nachverfolgung der Infektionsketten, in Österreich an seine Grenzen. Oberösterreich sieht sich etwa angesichts der hohen Fallzahlen nicht mehr in der Lage, die Kontaktnachverfolgung aufrechtzuerhalten.

In Wien hingegen wird weiterhin Contact-Tracing durchgeführt. Es werden also auch Kontaktpersonen von positiv Getesteten kontaktiert. Weil jedoch auch hier die Kapazitäten knapp werden, soll eine Fokussierung auf Personengruppen stattfinden, bei denen schnell Cluster entstehen, wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Montag gegenüber dem ORF sagte. So werde im Wiener Contact-Tracing ein Schwerpunkt bei Schulen und Kindergärten sowie bei älteren Personen gesetzt.



Die am Dienstag eingemeldeten Befunde beinhalten:

5.894 Befunde vom 24.01.2022

361 Befunde vom 23.01.2022

38 Befunde vom 22.01.2022

10 Befunde vom 21.01.2022

20 Befunde von den Tagen zuvor.

