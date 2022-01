In Wien werden am Samstag 7.863 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Stadt verzeichnet damit derzeit über 100.000 aktive Infektionen. Für Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sind die Zahlen weiterhin zu hoch für Öffnungsschritte, wie sie am Samstag von der Bundesregierung angekündigt wurden. Damit ist unsicher, ob Wien bei den Öffnungen im Februar mitziehen wird.

WIEN. 7.863 Neuinfektionen mit dem Coronavirus werden am Samstag in Wien gemeldet. Am Freitag waren es 9.599 Infektionen. Aktuell verzeichnet Wien 100.141 aktive Infektionen und hat damit am Samstag die Marke von 100.000 überschritten.

Laut Gesundheitsbehörde Wien und medizinischem Krisenstab der Stadt wurden mit Stand Samstag, 29. Jänner, in Wien seit Beginn der Pandemie 385.032 positive Testungen bestätigt. 282.022 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.869, acht Personen sind zuletzt verstorben. Die Bundeshauptstadt verzeichnet aktuell 100.141 aktive Fälle.

Lockerungen in Wien nicht sicher

Am Samstag haben die Bundesregierung und die GECKO-Kommission bei einer Pressekonferenz die geplanten Öffnungsschritte für Februar bekanntgegeben. So soll etwa mit 5. Februar die Sperrstunde in der Gastronomie auf Mitternacht verlegt werden, mit 12. Februar sollen die 2G-Kontrollen im Handel fallen und ab 19. Februar gilt für Gastronomie und Hotellerie nur noch 3G statt 2G.

Ob diese Lockerungen allerdings auch in Wien kommen werden, ist fraglich. So hat Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) mit Unverständnis auf die verkündeten Öffnungsschritte reagiert. Mit täglich neuen Rekordzahlen an Infektionen sei es der falsche Zeitpunkt für Lockerungsschritte, schreibt Ludwig auf Twitter.

Ebenfalls auf Twitter kündigte Ludwig an, sich in Kürze mit seinem Expertengremium zu den verkündeten Öffnungsschritten zu beraten und im Anschluss bekanntzugeben, welche Schritte in Wien unternommen werden. Er spreche sich weiterhin für einen "umsichtigen" und "vorsichtigen" Kurs aus, so Ludwig.

Sollten die Regeln auch in Wien gelockert werden?

Die am Samstag eingemeldeten Befunde beinhalten:

7.455 Befunde vom 28.01.2022

307 Befunde vom 27.01.2022

89 Befunde vom 26.01.2022

15 Befunde vom 25.01.2022

4 Befunde weniger von den Tagen zuvor.

Die Gesundheitshotline 1450 hat 17.858 Anrufe entgegengenommen.



